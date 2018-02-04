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    Из-за жуткого ДТП в Киеве мальчик остался сиротой

    (обновлено: )61405
    В автомобиле Dacia, который протаранил Mercedes, находилась 35-летняя Ирина Божок. От полученных травм женщина погибла на месте. Также в ДТП погиб 40-летний водитель Dacia.
    Мальчик стоит с погибшей в ДТП матерью
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. У женщины, которая погибла в страшном ДТП на проспекте Ватутина (Шухевича) в Киеве, остался несовершеннолетний сын. Об этом пишет "Обозреватель".

    В автомобиле Dacia, который протаранил Mercedes, находилась 35-летняя Ирина Божок. От полученных травм женщина погибла на месте. Также в ДТП погиб 40-летний водитель Dacia.

    Киев Оперативный / Facebook
    Ночное ДТП в Киеве, в результате которого погибли двое

    Известно, что женщина проживала в Днепровском районе столицы.

    Сотрудники полиции задержали водителя, который спровоцировал ночное ДТП в Киеве на проспекте Шухевича, которое привело к смерти двоих и госпитализации троих человек.

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