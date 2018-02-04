Из-за жуткого ДТП в Киеве мальчик остался сиротой

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КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. У женщины, которая погибла в страшном ДТП на проспекте Ватутина (Шухевича) в Киеве, остался несовершеннолетний сын. Об этом пишет "Обозреватель".

В автомобиле Dacia, который протаранил Mercedes, находилась 35-летняя Ирина Божок. От полученных травм женщина погибла на месте. Также в ДТП погиб 40-летний водитель Dacia.

Киев Оперативный / Facebook Ночное ДТП в Киеве, в результате которого погибли двое

Известно, что женщина проживала в Днепровском районе столицы.

Сотрудники полиции задержали водителя, который спровоцировал ночное ДТП в Киеве на проспекте Шухевича, которое привело к смерти двоих и госпитализации троих человек.