Мальчику, потерявшему при пожаре в Кемерово семью, сказали о потере

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Одиннадцатилетнему мальчику, чьи родители и сестра погибли в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, при содействии психологов рассказали о его потере, сообщила главный подростковый психиатр Москвы Анна Портнова, работающая на месте трагедии.

"Они (родственники и врачи) не могли справиться с собой, со страхом увидеть тяжелую реакцию ребенка, не знали, какие подобрать слова. Сегодня после длительной работы… мы подобрали правильное поведение, тактику, как поговорить с ребенком", — рассказала психиатр.

По ее словам, мальчик "отреагировал, как и должен был отреагировать ребенок — плакал". При этом он не замкнулся в себе, стал разговаривать, спрашивал о будущем и где он будет жить.

Читайте также: Эхо Кемерово в Украине. Шокирующие открытия акции #ПроверьТорговыйЦентр

"(Психологическая) помощь нужна не только детям, но и их близким родственникам, которые не могут решиться сказать об утрате родителей ребенку и затягивают эту ситуацию. Здесь наша задача — помочь справиться со своим горем, научиться помогать ребенку", — рассказала Портнова журналистам.

Перед смертью отец вытолкнул мальчика в окно, ребенок получил серьезные травмы. У него диагностировали отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, лёгких, перелом костей таза без смещения, рваную рану щечной области. Главной сложностью стали проблемы лёгких, ребёнка подключали к аппарату ИВЛ, но медики детской областной больницы справились с этим за сутки.

У мальчика остались бабушки. Уполномоченный по правам ребёнка в Кузбассе Дмитрий Кислицын ранее сообщал РИА Новости, что одна из бабушек и станет опекуном мальчика.

Читайте также: "Скажите правду!" Кемерово скорбит и митингует

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет в России наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).