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    В Киеве спасли застрявшего в горшке маленького мальчика

    (обновлено: )25920
    Как сообщила "Киевская служба спасения", "маленький исследователь" решил выяснить, что произойдет, если просунуть голову в сиденье детского туалета, и застрял. Родители не смогли помочь ребенку и вызвали спасателей.
    В Киеве спасли застрявшего в горшке маленького мальчика
    facebook.com/KARS.Kyiv

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В Киеве спасатели вызволили маленького мальчика, который застрял головой в сиденье горшка, сообщила "Киевская служба спасения" в своем Facebook.

    По данным службы, "маленький исследователь" решил выяснить, что произойдет, если просунуть голову в сиденье детского туалета, и застрял. Родители не смогли помочь ребенку и вызвали спасателей.

    facebook.com/KARS.Kyiv/
    В Киеве спасли застрявшего в горшке маленького мальчика

    Прибывшим на помощь сотрудникам КАРС пришлось задействовать специальное оборудование, чтобы спасти мальчика.

    "Любопытство маленьких детей не имеет границ. Маленький исследователь (на вид мальчику около двух-трех лет) решил посмотреть, что будет, если надеть сиденье детского туалета на голову. Попав в ловушку, самостоятельно освободиться не смог, не смогли помочь ребенку и родители. Спасатели с помощью специального снаряжения освободили маленького исследователя из ловушки", — рассказали спасатели.

    Напомним, юный американец стал звездой интернета, когда попытался позвонить с дискового телефона, которым никогда не пользовался ранее, и застрял в нем.

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