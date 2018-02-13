КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В Киеве спасатели вызволили маленького мальчика, который застрял головой в сиденье горшка, сообщила "Киевская служба спасения" в своем Facebook.

По данным службы, "маленький исследователь" решил выяснить, что произойдет, если просунуть голову в сиденье детского туалета, и застрял. Родители не смогли помочь ребенку и вызвали спасателей.

facebook.com/KARS.Kyiv/ В Киеве спасли застрявшего в горшке маленького мальчика

Прибывшим на помощь сотрудникам КАРС пришлось задействовать специальное оборудование, чтобы спасти мальчика.

"Любопытство маленьких детей не имеет границ. Маленький исследователь (на вид мальчику около двух-трех лет) решил посмотреть, что будет, если надеть сиденье детского туалета на голову. Попав в ловушку, самостоятельно освободиться не смог, не смогли помочь ребенку и родители. Спасатели с помощью специального снаряжения освободили маленького исследователя из ловушки", — рассказали спасатели.

Напомним, юный американец стал звездой интернета, когда попытался позвонить с дискового телефона, которым никогда не пользовался ранее, и застрял в нем.