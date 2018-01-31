Винницкие спасатели решили очаровать сеть фотосессией сеанса йоги

Винницкие пожарные решили очаровать пользователей интернета фотосессией сеансов йоги. В ближайшее время планируется опубликовать календарь, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

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"Начиная с июня прошлого года, йога стала непременной частью служебной подготовки для дежурных караулов 1-й Государственной пожарно-спасательной части города Винница. В ближайшее время вдохновители проекта планируют также создать календарь с винницкими спасателями, многие из которых участвовали в ликвидации чрезвычайной ситуации на 48-м арсенале в Калиновке", — говорится в сообщении.