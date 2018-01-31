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    Фотоленты

    Винницкие спасатели решили очаровать сеть фотосессией сеанса йоги

    (обновлено: )108
    Йога от спасатели ГСЧС
    Йога от спасатели ГСЧС
    Йога от спасатели ГСЧС
    Йога от спасатели ГСЧС
    Йога от спасатели ГСЧС
    Йога от спасатели ГСЧС
    Йога от спасатели ГСЧС
    Йога от спасатели ГСЧС
    Йога от спасатели ГСЧС
    Йога от спасатели ГСЧС
    Йога от спасатели ГСЧС
    Йога от спасатели ГСЧС
    Йога от спасатели ГСЧС
    Йога от спасатели ГСЧС
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Йога от спасатели ГСЧС
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Йога от спасатели ГСЧС
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Йога от спасатели ГСЧС
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Йога от спасатели ГСЧС
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Йога от спасатели ГСЧС
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Йога от спасатели ГСЧС
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Йога от спасатели ГСЧС
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Йога от спасатели ГСЧС
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Йога от спасатели ГСЧС
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Йога от спасатели ГСЧС
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Йога от спасатели ГСЧС
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Йога от спасатели ГСЧС
    facebook.com/MNS.GOV.UA

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    Винницкие пожарные решили очаровать пользователей интернета фотосессией сеансов йоги. В ближайшее время планируется опубликовать календарь, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook

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    "Начиная с июня прошлого года, йога стала непременной частью служебной подготовки для дежурных караулов 1-й Государственной пожарно-спасательной части города Винница. В ближайшее время вдохновители проекта планируют также создать календарь с винницкими спасателями, многие из которых участвовали в ликвидации чрезвычайной ситуации на 48-м арсенале в Калиновке", — говорится в сообщении.

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