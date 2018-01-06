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    Спасатели переходят на усиленный режим работы на время Рождества

    (обновлено: )29
    В ГСЧС сообщили, что на период празднования Рождества Христова спасатели переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.
    Спасатели ГСЧС
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины переходит на усиленный режим работы на период рождественских праздников, сообщает в субботу пресс-служба ведомства со ссылкой на главу службы Николая Чечеткина.

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    "На период празднования Рождества Христова подразделения Госслужбы Украины по ЧС переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера", — говорится в сообщении.

    По информации ведомства, в каждом регионе страны усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения, осуществляются профилактическая работа с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

    По данным ГС ЧС, до 8.00 9 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около семи тысяч спасателей и более двух тысяч единиц техники.

    Напомним, православные христиане 6 января отмечают рождественский сочельник — канун Рождества Христова. Сочельник завершает многодневный рождественский пост и считается его самым строгим днем. Обычай совершать в храмах "навечерие Рождества Христова" известен с древности — уже в IV веке есть отдельные установления о том, как его праздновать.

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