Спасатели переходят на усиленный режим работы на время Рождества

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины переходит на усиленный режим работы на период рождественских праздников, сообщает в субботу пресс-служба ведомства со ссылкой на главу службы Николая Чечеткина.

"На период празднования Рождества Христова подразделения Госслужбы Украины по ЧС переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в каждом регионе страны усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения, осуществляются профилактическая работа с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

По данным ГС ЧС, до 8.00 9 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около семи тысяч спасателей и более двух тысяч единиц техники.

Напомним, православные христиане 6 января отмечают рождественский сочельник — канун Рождества Христова. Сочельник завершает многодневный рождественский пост и считается его самым строгим днем. Обычай совершать в храмах "навечерие Рождества Христова" известен с древности — уже в IV веке есть отдельные установления о том, как его праздновать.