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    Происшествия

    Во Львовской области автомобиль с водителем рухнул в реку: мужчина погиб

    (обновлено: )62
    Как проинформировали в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, местный житель не справился с управлением и его автомобиль рухнул в реку.
    Спасательная операция. Архивное фото
    Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Во Львовской области 55-летний водитель авто погиб в результате того, что его машина сорвалась в реку Боринька. ДТП произошло 26 марта в 22:40 у села Бориня Турковского района Львовской области.

    По данным департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, местный житель не справился с управлением и его автомобиль рухнул в реку.

    "Автомобиль Fiat Doblo перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний водитель погиб на месте происшествия. Причины происшествия устанавливают", — сообщили в департаменте.

    Напомним, в центре Николаева пьяная мать бросила с моста в реку своего ребенка.

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