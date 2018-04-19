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    Происшествия

    На Львовщине во время полевых работ лошади убили хозяина

    (обновлено: )180
    Во Львовской области 69-летний местный житель, управляя лошадьми на подводе, упал на подводу и травмировался. Врачи скорой помощи, приехавшие на место происшествия, констатировали его смерть.
    Лошадь. Архивное фото
    Фото: Ttürkmen döwlet habarlar gullugy

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В селе Бродовское Львовской области в результате несчастного случая на поле погиб мужчина.

    "На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители  69-летний местный житель, управляя лошадьми на подводе, проводил сельскохозяйственные работы. Неожиданно лошади всполошились, в результате чего мужчина упал на подводу и травмировался. Врачи скорой помощи, приехавшие на место происшествия, констатировали его смерть", — сообщает портал 032.ua.

    Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

    Ранее сообщалось, что на острове Чанг (Ко Чанг) в Таиланде слон, на котором катали туристов в "слоновой деревне", после окончания экскурсии внезапно напал на немецкого туриста и затоптал его насмерть.

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