Под Львовом случился масштабный пожар в бывшем коллегиуме Ордена иезуитов

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Крупный пожар случился в субботу, 24 марта, на территории бывшего коллегиума иезуитов в селе Хыров в Старосамборском районе Львовской области.

Об этом сообщил спикер ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

"Над ликвидацией пожара работало 68 спасателей, 11 пожарных машин. Пожар распространился по третьему этажу", — проинформировал пресс-секретарь, передает УНН.

facebook.com/groups/govarta1/ Под Львовом горел бывший коллегиум Ордена иезуитов

Причины пожара устанавливаются.

facebook.com/groups/govarta1/ Под Львовом горел бывший коллегиум Ордена иезуитов

Ранее здание служило коллегиумом иезуитов, в последние годы тут действовал отель.

Напомним, в результате пожара в жилом многоэтажном доме во вьетнамском Хошимине погибли не менее 13 человек.