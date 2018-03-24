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    Происшествия

    Под Львовом случился масштабный пожар в бывшем коллегиуме Ордена иезуитов

    (обновлено: )44
    По данным ГСЧС, над ликвидацией пожара работало 68 спасателей, 11 пожарных машин. Пожар распространился по третьему этажу.
    Под Львовом горел бывший коллегиум Ордена иезуитов
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    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Крупный пожар случился в субботу, 24 марта, на территории бывшего коллегиума иезуитов в селе Хыров в Старосамборском районе Львовской области.

    Об этом сообщил спикер ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

    "Над ликвидацией пожара работало 68 спасателей, 11 пожарных машин. Пожар распространился по третьему этажу", — проинформировал пресс-секретарь, передает УНН.

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    Под Львовом горел бывший коллегиум Ордена иезуитов

    Причины пожара устанавливаются.

    facebook.com/groups/govarta1/
    Под Львовом горел бывший коллегиум Ордена иезуитов

    Ранее здание служило коллегиумом иезуитов, в последние годы тут действовал отель.

    Напомним, в результате пожара в жилом многоэтажном доме во вьетнамском Хошимине погибли не менее 13 человек.

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