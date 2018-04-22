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    Происшествия

    Под Львовом поезд протаранил микроавтобус

    (обновлено: )54
    По данным облуправления ГСЧС, в городе Рава-Русская водитель автомобиля Mercedes Sprinter на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулся с пригородным поездом.
    Нерегулируемый железнодорожный переезд. Архивное фото
    zhzh.info

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Микроавтобус утром в воскресенье столкнулся с поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде во Львовской области, сообщает областное управление по чрезвычайным ситуациям.

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    "В воскресенье, в 4:44 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в городе Рава-Русская водитель автомобиля Mercedes Sprinter на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулся с пригородным поездом сообщением Львов – Рава-Русская", – говорится в сообщении.

    По данным службы, в результате инцидента погибших и пострадавших нет, устанавливаются обстоятельства происшествия.

    Накануне утром пожар произошел в дизельном тепловозе на железной дороге в Кировоградской области, никто не пострадал.

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