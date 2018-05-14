Во Львовской области мэр города объявил голодовку

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КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В городе Золочев Львовской области мэр Игорь Гринькив объявил о начале голодовки и поселился на центральной площади населенного пункта.

Поводом для одиночного протеста стало недовольство мэром продолжающимся строительством на Вечевой площади, которое он считает самовольным. Гринькив обвинил в бездействии Госстройинспекцию.

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"Я объявляю бессрочную голодовку в знак протеста против бездействия департамента государственной строительно-архитектурной инспекции и бездействия отдела полиции. Я также принял решение перенести свой рабочий кабинет на бульвар Сковороды. Я буду находиться здесь с утра до вечера и буду стараться, чтобы правонарушители не продолжали самовольное строительство. Берите молотки и стучите в стены самостроя, и таким образом достучимся до совести тех, кто делает попытку захвата площади Вечевой", — призвал мэр к протесту и жителей Золочева.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что реклама женского нижнего белья в витринах на центральной площади Рынок неприличная и поручил снять ее.

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