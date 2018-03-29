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    Происшествия

    Во Львовской области дети играли "в крыивку": погиб школьник

    (обновлено: )27822
    Несколько мальчиков копали крыивку в Радеховском районе Львовской области, чтобы играться в подземном убежище. В этот момент на одного из школьников упал пласт земли.
    Обвал грунта во Львовской области
    Фото со страниц Андрея Кульчинского в facebook

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Радеховском районе Львовской области десятилетний мальчик погиб под завалом земли, сообщили в отделе коммуникации полиции во Львовской области.

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    Facebook Ляны Теремковой
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    На школьника обвалилась земля во время того, как он с друзьями копал крыивку, уточняет varta1.

    Как установила следственно-оперативная группа, возле одного из домохозяйств дети копали убежище для игры.  Во время этого пласт почвы упал и засыпал мальчика. Другие дети, поняв, что сами они вытянуть товарища не смогут, позвали на помощь взрослых. Однако, когда мальчика нашли, он уже не подавал признаков жизни.

    Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

    Напомним, в Кривом Роге ранее мальчики 11, 14 и 15 лет оказались в ловушке на дне Глееватского карьера и не смогли самостоятельно выбраться. Спасатели доставали их с глубины 40 метров.

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