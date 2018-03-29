Во Львовской области дети играли "в крыивку": погиб школьник

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КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Радеховском районе Львовской области десятилетний мальчик погиб под завалом земли, сообщили в отделе коммуникации полиции во Львовской области.

На школьника обвалилась земля во время того, как он с друзьями копал крыивку, уточняет varta1.

Как установила следственно-оперативная группа, возле одного из домохозяйств дети копали убежище для игры. Во время этого пласт почвы упал и засыпал мальчика. Другие дети, поняв, что сами они вытянуть товарища не смогут, позвали на помощь взрослых. Однако, когда мальчика нашли, он уже не подавал признаков жизни.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Кривом Роге ранее мальчики 11, 14 и 15 лет оказались в ловушке на дне Глееватского карьера и не смогли самостоятельно выбраться. Спасатели доставали их с глубины 40 метров.