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    Трагедия во Львовской области: малыш проглотил дедовские таблетки и умер

    (обновлено: )17311
    За двухлетним мальчиком присматривали дед с бабушкой. Они сажали картошку на поле, а ребенок играл в автомобиле, где лежали таблетки деда от сердца.
    Детские игрушки во дворе
    Скриншот ТСН

    КИЕВ, 19 апр — РИ Новости Украина. Во Львовской области двухлетний мальчик нашел в машине таблетки деда и глотнул их. Несмотря на то, что ребенка немедленно доставили в местную больницу, реанимировать малыша, у которого наступила клиническая смерть, не удалось, сообщает ТСН.

    "Очень большое горе, я не знаю, как они переживут, дед и баба, вся семья", — говорит соседка.

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    В тот день за мальчиком присматривали дед с бабушкой. Они сажали картошку на поле, а ребенок играл в автомобиле, где лежали таблетки деда от сердца. Скорее всего мальчик проглотил лекарства.

    "Увидели обертку от таблеток, которая была повреждена верхняя пленка, которая закрывала их, поняли, что скорее всего ребенок выпил таблетки, которые были предназначены для дедушки", — говорят в полиции.

    Дед немедленно повез внука в больницу, но мальчик в то время уже был без сознания. Сорок минут медики боролись за жизнь ребенка, но бесполезно. Сколько таблеток проглотил малыш, врачи не знают. Предполагают, как минимум две. Этого было достаточно, чтобы остановить сердце малыша.

    "Скорость всасывания этих таблеток до получаса. Действие очень быстро развивается. Антиаритмический препарат, который заблокировал сердце", — говорит заведующий педиатрического отделения Самборской центральной больницы Мирослав Неженецкий.

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    "Смерть Маркиана потрясла все село. Люди говорят, семья была очень хорошая – пример для других. Это подтверждают и социальные работники. Тем не менее в полиции открыли уголовное производство. Расследуют дело как несчастный случай", — говорится в сюжете.

    Двухлетнего Маркиана похоронили на местном кладбище. Дед, который смотрел в тот день за внуком, — в реанимации с сердечным приступом. 

    Ранее сообщалось, что в Одесской области в результате осложнений от гриппа умер маленький ребенок

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