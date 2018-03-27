наверх
27.03.201805:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.30+ 0.04
  • EUR32.65+ 0.22
Рубрики
Ещё
    Россия

    Смертельный пожар в Кемерово. Опознаны 25 жертв, среди которых 13 детей

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (39)

    (обновлено: )65
    По данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, из 25 опознанных жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" - 13 дети от 4 до 12-13 лет.
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Уже 25 жертв пожара, среди которых 13 детей, опознаны в Кемерово к настоящему моменту, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отметив, что на вторник запланирована передача родственникам первых девяти тел.

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Живем, как на пороховой бочке. В Украине может повторится трагедия Кемерово

    "Закончены работы по 25 опознанным телам. Тела подготовлены к передаче в спецбюро и сегодня начнется выдача тел родственникам для захоронения. Запланирована передача первых девяти тел", — сказала Скворцова.

    Смотрите также: Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП

    Она добавила, что из 25 опознанных тел — 13 дети от 4 до 12-13 лет.

    Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

    РИА Новости
    Пожар в торговом центре в Кемерово. Инфографика

    По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Юрий Луценко о звезде Надежды Савченко. Видео
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Мария Захарова
    Отравление Скрипаля. Британия против России