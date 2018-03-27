Смертельный пожар в Кемерово. Опознаны 25 жертв, среди которых 13 детей

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Уже 25 жертв пожара, среди которых 13 детей, опознаны в Кемерово к настоящему моменту, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отметив, что на вторник запланирована передача родственникам первых девяти тел.

"Закончены работы по 25 опознанным телам. Тела подготовлены к передаче в спецбюро и сегодня начнется выдача тел родственникам для захоронения. Запланирована передача первых девяти тел", — сказала Скворцова.

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Она добавила, что из 25 опознанных тел — 13 дети от 4 до 12-13 лет.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

РИА Новости Пожар в торговом центре в Кемерово. Инфографика

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).