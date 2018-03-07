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    Киев

    Шла за ребенком в школу. В Киеве прямо на улице внезапно умерла женщина

    (обновлено: )47006
    Инцидент произошел средь бела дня на одной из улиц столицы. Женщина, по словам очевидцев, шла за ребенком в школу. Однако по непонятным причинам она упала и не очнулась.
    В Киеве умерла женщина
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В среду днем, 7 марта, в Киеве возле станции метро "Нивки" внезапно умерла женщина, которая шла забирать ребенка из школы. По словам очевидцев, женщина "шла, упала, не очнулась". Об этом сообщает Facebook-сообщество Dtp.kiev.ua.

    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook
    В Киеве умерла женщина

    "Неравнодушные граждане пытались оказать первую медицинскую помощь, вызвали "скорую". Но, к сожалению, прибывшие на место медики помочь женщине уже не смогли", — говорится в сообщении сообщества.

    Несколько дней назад под Одессой умер охранник школы, убирая снег.

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