Шла за ребенком в школу. В Киеве прямо на улице внезапно умерла женщина

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В среду днем, 7 марта, в Киеве возле станции метро "Нивки" внезапно умерла женщина, которая шла забирать ребенка из школы. По словам очевидцев, женщина "шла, упала, не очнулась". Об этом сообщает Facebook-сообщество Dtp.kiev.ua.

Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook В Киеве умерла женщина

"Неравнодушные граждане пытались оказать первую медицинскую помощь, вызвали "скорую". Но, к сожалению, прибывшие на место медики помочь женщине уже не смогли", — говорится в сообщении сообщества.

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