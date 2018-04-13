Во Львовской области обвалился знаменитый замок

Фото Zaxid.net

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. На территории Поморянского замка во Львовской области произошел обвал наиболее аварийной части исторического комплекса — стены восточного крыла, которая несколько месяцев находилась в критическом состоянии.

Еще зимой эта стена замка частично начала отслаиваться, поэтому появился риск обвала. Комиссия по вопросам культуры, историко-культурного наследия и туризма Львовского облсовета в конце марта выделили 500 тысяч гривен на внеплановые стабилизационные работы и водоотведение в этом месте.

По информации Zaxid.net, стена поддерживалась специальными конструкциями, однако это не помогло избежать обвала. Вследствие этого события, по данным инициативной группы по спасению Поморянского замка, никто не пострадал.

Поморянский замок в Золочевском районе Львовской области является памятником архитектуры национального значения. Он находится в аварийном состоянии. Первое упоминание о Поморянском замке датируется 1497 годом. Поморянский замок был любимым местом пребывания короля Яна Собеского.

Фото Zaxid.net Во Львовской области обвалилась стена Поморянского замка

Ранее Львовская ОГА сообщала, что на первоочередные противоаварийные работы в Поморянском замка надо 11 млн грн. За последние два года Львовский облсовет выделил на такие работы 1,5 миллиона грн.

Ранее неизвестные подожгли старинный замок в городе Жолква во Львовской области.