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На одесском пляже обвалилась терраса ресторана
19:53
11.04.2018
(обновлено:
19:55 11.04.2018
)
130
В ресторане на 10-й станции Большого Фонтана в Одессе обвалилась терраса. Видео и фото выложили местные СМИ. Есть ли пострадавшие, не уточняется.
odessa online/Youtube
"В ресторане Zebra на Красных зорь, 2 обвалилась терраса", — сообщает
Odessa Online
.
odessa.online
На месте обвала террасы в одном из ресторанов Одессы
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Теги:
Места
Одесса
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