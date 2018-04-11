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    На одесском пляже обвалилась терраса ресторана

    (обновлено: )130
    В ресторане на 10-й станции Большого Фонтана в Одессе обвалилась терраса. Видео и фото выложили местные СМИ. Есть ли пострадавшие, не уточняется.
    odessa online/Youtube

    "В ресторане Zebra на Красных зорь, 2 обвалилась терраса", — сообщает Odessa Online.

    odessa.online
    На месте обвала террасы в одном из ресторанов Одессы

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