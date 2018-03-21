Главу канцелярии Анджея Дуды требуют объявить персоной нон грата в Украине

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Львовский областной совет принял решение обратиться в Службу безопасности Украины и Министерство иностранных дел с требованием признать госсекретаря канцелярии президента Польши Адама Квятковского персоной нон грата в Украине, сообщает Zaxid.net.

Депутаты облсовета обратятся в МИД и СБУ с призывом признать Адама Квятковского персоной нон грата в Украине, а также "направить ноту протеста к президенту и правительству Польши в связи с украинофобскими высказываниями".

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Проект решения инициировал председатель фракции партии ВО "Свобода" Олег Панькевич. За документ проголосовали 56 депутатов из 84.

Также сообщается, что ранее депутаты Львовского облсовета признали персоной нон грата депутата польского парламента Роберта Винницкого, который 19 марта в Варшаве во время акции протеста под посольством Украины топтал красно-черный флаг.

Напомним, 25 февраля на территории бывшего села Гута Пеняцкая во Львовской области польская официальная делегация почтила память поляков, убитых здесь 28 февраля 1944. Во время церемонии государственный секретарь канцелярии президента Польши Адам Квятковский зачитал обращение Анджея Дуды, в котором говорилось о "геноциде против поляков", осуществленный украинцами в Гуте Пеняцкой.

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Напомним, в Польше вступил в силу закон об Институте национальной памяти (который называют "атибандеровским"), предусматривающий уголовную ответственность за отрицание "преступлений, совершенных украинскими националистами", а также за обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам.