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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Красная сова
    Родителям на заметку: "Красная сова" прилетела на смену "Синему киту"
    15:55 07.12.2017
    652
    Новая смертельная игра в социальных сетях "Красная сова" в Украине появилась на смену нашумевшему "Синему киту". Детей заманивают в "группы смерти" и шантажируют.
    Игра Мытарства переселенцев
    Игра "Мытарства переселенцев": не погибни, а проиграл - назад под обстрелы
    19:17 17.11.2017
    1001
    Появившаяся в сентябре настольная игра "Мытарства переселенцев", предлагающая на время стать ВПЛ, спровоцировала немало скандалов и споров, не утихающих по сей день.
    Компьютерные игры. Архивное фото
    Стали известны самые популярные игры года на YouTube
    19:48 08.12.2016
    119
    Первое место с почти 50 миллионами просмотров занял трейлер шутера Battlefield 1. На втором месте с цифрой почти в 36 миллионов показов разместился трейлер главного конкурента Battlefield — боевика Call of Duty: Infinite Warfare.
    Мобильное приложение Pokémon Go
    В Полтаве священник разрешил ловить покемонов в храме
    05:12 07.09.2016
    996
    Священник Свято-Николаевского храма отец Роман сообщил, что, купив на входе в церковь свечку, можно идти в храм и ловить покемонов. Только за алтарь нельзя заходить.
    В сети появилась игра, в которой Садовый забрасывает мусор в Киев
    В сети появилась игра, в которой Садовый забрасывает мусор в Киев
    02:51 12.07.2016
    123Невыносимый мусор Львова
    Киевляне с юмором отреагировали на транспортировку львовского мусора на киевские свалки. Неизвестные программисты создали онлайн-игру, в которой главным действующим лицом стал мэр Львова.
    Новый трейлер к фильму Варкрафт. Видео
    Новый трейлер к фильму "Варкрафт" 
    06:11 15.05.2016
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    Режиссер американского фэнтези-фильма "Варкрафт" Данкан Джонс и исполнитель главной роли Роберт Казински представят картину в рамках промотура в Москве на международном киберспортивном турнире Epicenter в воскресенье.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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