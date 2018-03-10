Первое место с почти 50 миллионами просмотров занял трейлер шутера Battlefield 1. На втором месте с цифрой почти в 36 миллионов показов разместился трейлер главного конкурента Battlefield — боевика Call of Duty: Infinite Warfare.
Режиссер американского фэнтези-фильма "Варкрафт" Данкан Джонс и исполнитель главной роли Роберт Казински представят картину в рамках промотура в Москве на международном киберспортивном турнире Epicenter в воскресенье.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".