Полиция озвучила мотив стрелявшей в штаб-квартире YouTube

КИЕВ, 4 апр – РИА Новости Украина. Мотивом женщины, открывшей стрельбу в штаб-квартире YouTube, было недовольство политикой и действиями компании, заявил на пресс-конференции глава полиции Сан Бруно Эд Барберини.

"На данном этапе следствие полагает, что подозреваемая была недовольна политикой и действиями YouTube, мы считаем это мотивом произошедшего", — сказал он. Телеканал CNN транслировал пресс-конференцию.

Барберини заявил, что у полиции нет других подозреваемых, которые могли быть задействованы в инциденте. Расследование продолжается, полиция будет изучать социальные сети стрелявшей, принадлежащие ей вещи, а также автомобиль.

Стрельба в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния) произошла во вторник. Сообщалось, что полиция установила личность подозреваемой: стрелявшей оказалась 39-летняя жительница Калифорнии Насим Агдам, она погибла. Как рассказал отец стрелявшей, он предупреждал полицию, что его дочь могла поехать в офис компании, потому что она ее "ненавидела".

Барберини сообщил, что на месте стрельбы был обнаружен один пистолет, зарегистрированный на имя подозреваемой.

В результате инцидента ранения получили три человека, один из пострадавших был госпитализирован в критическом состоянии.