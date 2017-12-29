Первая красавица Чехии рассказывает, как стать звездой YouTube

РИА Новости Украина

В последние годы в интернете особую популярность приобретают видео-блоги на YouTube и в других социальных сетях, при этом некоторые блогеры имеют намного больше подписчиков, чем СМИ мирового уровня. Чем объясняется современный феномен блоггинга?

Комментарий для Sputnik известного чешского бьюти-блогера Тинуш Трешничковой (Týnuš Třešničková).

Тинуш – настоящая звезда чешской YouTube и Instagarm сцены, на ее инстаграм-аккаунт подписаны более 300 000 человек, на YouTube канал – более 200 000. В своих видео Тинуш рассказывает, прежде всего, о моде и косметике, отвечает на вопросы подписчиков, устраивает интересные челленджи.

Sputnik попытался выяснить у молодой звезды, каковы причины невероятной популярности видео-блогов среди молодежи и трудно ли это вообще – быть видео-блогером.

Чем бы Вы могли объяснить такую популярность ведения блогов в мире?

— Наверное, это связано с тем, что в интернете очень много молодых людей, на которых и рассчитано большинство блогов. Блогеры в большинстве своем тоже молодые люди, а значит, ровесники могут легко найти друг с другом общий язык. За блогом или YouTube каналом стоит вполне конкретный человек. Это более личный уровень. Люди воспринимают этого ютубера/блогера как своего приятеля, которому верят и который их вдохновляет.

tresnickova Чешский бьюти-блоггер Тинуш Трешничкова

За какой социальной сетью, на Ваш взгляд, будущее (YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter)? Какой Вы отдаете предпочтение?

— Большое будущее, конечно, за ютубом и инстаграмом. Я пользуюсь этими соцсетями больше всего. Snapchat после того, как Instagram добавил функцию Stories потерял свое значение и пользователей. Боюсь, что он начинает потихоньку „умирать“. Что касается Twitter, то он, наверное, тоже имеет свой потенциал, но я лично им не пользуюсь.

Вы уже довольно давно на чешской ютуб сцене. Как бы Вы оценили конкуренцию между чешскими бьюти-блогерами?

— Я уже около 5 лет на YouTube. За это время появилось множество новых замечательных девушек, поэтому конкуренция большая. Девушкам, которые только начинают с влоггингом/блоггингом должно быть тяжело. В любом случае, я думаю, что между сегодняшними ютуберами нет соперничества.

tresnickova Чешский бьюти-блоггер Тинуш Трешничкова

Что самое сложное в Вашей работе, а что наоборот приносит наибольшую радость?

— Самое сложное — это психическая сторона. Определенно, это не для слабого характера, потому что приходится ежедневно сталкиваться с негативными отзывами, которые порой довольно грубые и пытаются вас сломать. С другой стороны есть и милые сообщения, которых больше и которые всегда очень радуют. Поэтому на этот вопрос ответ будет общий – отзывы людей.

tresnickova Чешский бьюти-блоггер Тинуш Трешничкова

Не хотели ли Вы когда-нибудь оставить работу бьюти-блогера?

— И не раз!:) Я думаю, что почти у всех иногда возникает желание бросить свою работу. Однако у меня это быстро проходит, ведь это работа моей мечты, и я снова придумываю сюжет для нового видео. Главное взять вовремя паузу. Нам, блогерам, тяжело из-за того, что мы работаем в режиме 24/7. В ХХI веке человек проводит в соцсетях кучу времени, а эти социальные сети — наша работа. Поэтому крайне важно уметь вовремя "выключиться" и быть какое-то время оффлайн, то есть вне нашего офиса.:)

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