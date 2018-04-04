СМИ показали фото женщины, устроившей стрельбу в штаб-квартире Youtube

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Устроившая стрельбу в офисе YouTube женщина оказалась 39-летним видеоблогером Насим Агдам из Сан Диего, сообщает Bloomberg.

По данным СМИ, она была недовольна политикой YouTube и утверждала, что ее видео скрывают от пользователей.

"YouTube" отфильтровал мои каналы, чтобы они не получали просмотры! Не существует равных возможностей для роста на YouTube или на любом другом сайте для видео", — цитирует ее блог телеканал NBC.

Женщина также жаловалась на небольшую сумму денег, что она получила от видео, которое было просмотрено несколько сотен тысяч раз.

— Pavel Senko (@senko) 4 апреля 2018 г.

​Вечером во вторник каналы YouTube Агдам были заблокированы за нарушение политики в отношении спама, мошеннических методов и введения в заблуждение, в соответствии с политикой YouTube.

Также и страницы Facebook и Instagram с изображением Агдам были удалены вскоре после того, как появились сообщения о том, что она устроила стрельбу.