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    В мире

    СМИ показали фото женщины, устроившей стрельбу в штаб-квартире Youtube

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    Вечером во вторник каналы YouTube Агдам были заблокированы за нарушение политики в отношении спама, мошеннических методов и введения в заблуждение, в соответствии с политикой YouTube.
    Видео блогер Насим Агдам
    nasimesabz.com

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Устроившая стрельбу в офисе YouTube женщина оказалась 39-летним видеоблогером Насим Агдам из Сан Диего, сообщает Bloomberg.

    Стрельба в штаб-квартире YouTube
    Канал euronews на Youtube
    Стрельба в штаб-квартире YouTube. Появилось видео с места ЧП

    По данным СМИ, она была недовольна политикой YouTube и утверждала, что ее видео скрывают от пользователей.

    "YouTube" отфильтровал мои каналы, чтобы они не получали просмотры! Не существует равных возможностей для роста на YouTube или на любом другом сайте для видео", — цитирует ее блог телеканал NBC.

    Женщина также жаловалась на небольшую сумму денег, что она получила от видео, которое было просмотрено несколько сотен тысяч раз. 

    ​Вечером во вторник каналы YouTube Агдам были заблокированы за нарушение политики в отношении спама, мошеннических методов и введения в заблуждение, в соответствии с политикой YouTube.

    Также и страницы Facebook и Instagram с изображением Агдам были удалены вскоре после того, как появились сообщения о том, что она устроила стрельбу

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