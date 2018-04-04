Стрельба в офисе YouTube. Появились данные о стрелке и о раненых

КИЕВ, 4 апр – РИА Новости Украина. До пяти пострадавших в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube в Калифорнии поступили в больницу Стенфорда, стреляла белая женщина в темной одежде и с платком на голове, сообщил телеканал ABC.

Телеканал уточняет, что раненые поступают в различные больницы.

Смотрите также: В сети появилось новое видео с места стрельбы в школе во Флориде

В главный госпиталь Сан-Франциско также поступили пациенты из штаб-квартиры YouTube, сообщает и телеканал CBS News со ссылкой на представителя госпиталя. Прочих деталей представитель медицинского учреждения не сообщил.

Напомним, ранее работники видеосервиса YouTube сообщили в соцсетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии.

Video appears to show people being searched amid evacuation during "active shooter" situation at YouTube's headquarters in San Bruno, California. https://t.co/nToqhLSGq9 pic.twitter.com/1TuxyBtGVm — ABC News (@ABC) 3 апреля 2018 г.

​Позже полиция подтвердила факт стрельбы.