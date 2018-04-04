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    В мире

    Стрельба в офисе YouTube. Появились данные о стрелке и о раненых

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    Стрельба в офисе YouTube
    Скриншот abc7news.com

    КИЕВ, 4 апр – РИА Новости Украина. До пяти пострадавших в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube в Калифорнии поступили в больницу Стенфорда, стреляла белая женщина в темной одежде и с платком на голове, сообщил телеканал ABC.

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    Телеканал уточняет, что раненые поступают в различные больницы.

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    В главный госпиталь Сан-Франциско также поступили пациенты из штаб-квартиры YouTube, сообщает и телеканал CBS News со ссылкой на представителя госпиталя. Прочих деталей представитель медицинского учреждения не сообщил.

    Напомним, ранее работники видеосервиса YouTube сообщили в соцсетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии.

    ​Позже полиция подтвердила факт стрельбы. 

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