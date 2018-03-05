Лавров: есть все больше свидетельств, что США пытаются разделить Сирию

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Есть все больше свидетельств, что ряд стран, в том числе США, пытаются разделить Сирию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Все больше информации, которую мы получаем из самых разных источников, что такая узкая группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросам, узкая, неинклюзивная, вынашивает планы развала сирийского государства", — сказал Лавров.

Ранее помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов заявлял, что США, накачивая курдов самым современным оружием, фактически спровоцировали Турцию на проведение военной операции в сирийском Африне.