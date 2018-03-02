Не грози южному централу, попивая... Что представляют собой ССО Украины

Александр Хроленко, военный обозреватель – для РИА Новости Украина

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 28 февраля в Мюнхене заявил, что США готовят европейцев к локальной ядерной войне с Россией, старательно подталкивают Россию к войне с Украиной и Молдовой. И новая ядерная доктрина США существенно снижает порог применения оружия массового поражения. Вашингтон готовится к решительным действиям, чтобы вернуть мировое господство.

Российский ядерный потенциал значительно снижает вероятность прямой военной агрессии, и все же оставляет американцам и отдельным их союзникам надежду на успех в гибридной войне. Возможно, Третья мировая станет именно такой.

Можно по-разному относиться к этой информации, но ранее в Центральном разведывательном управлении США назвали вероятную дату начала Третьей мировой войны – 20 марта 2018 года (!). Появились публикации о возможных сценариях вторжения НАТО в Россию и роли украинских Сил специальных операций, которые могут просочиться на российскую территорию под прикрытием туризма или строительных бригад и в назначенное время атаковать ядерные объекты. Москва не может игнорировать подобные угрозы, но каждую следует рассматривать отдельно.

Разумеется, Киев стремится соответствовать международным (западным) стандартам в области обороны и безопасности. История формирования украинских Сил специальных операций (ССО), кураторство США и отдельные заявления командования подчеркивают исключительно антироссийский характер проекта. На что способны созданные в июле 2016 года украинские Силы Специальных операций (ССО) – отдельный вид в составе ВСУ? Кто ими руководит и куда направляет?

Министерство обороны Украины Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника

Drang nach Osten

ССО предназначены для проведения военно-политических, экономических и других операций в интересах национальной безопасности – на территории Украины и за ее пределами. Таким образом, ВСУ теперь отвечают за организацию "гибридной войны", действия "сопротивления", информационно-психологические операции, мероприятия по защите граждан и объектов (имущества) за границей. Командующим Силами специальных операций назначен генерал-майор Игорь Лунев (выпускник Одесского артиллерийского училища), который в октябре 2014 года непосредственно руководил обороной Донецкого аэропорта.

Копируя американские подходы к ведению боевых действий, Генштаб украинской армии продвигал проект ССО еще в 2011 году, однако дело не двигалось. Возможно, ввиду отсутствия противника. Идея перешла в плоскость реализации лишь после "революции достоинства".

Смотрите также: Путин показал испытания новейшей сверхмощной крылатой ракеты

Изначально концепция предусматривала фееричные варианты применения подразделений ССО в качестве воздушного десанта и даже обычной пехоты – на сложных участках фронта. Противника обозначили не в джунглях Амазонки. Новый украинский спецназ ориентирован, прежде всего, на юго-восток страны и еще восточнее. Об этом прямо заявил президент Порошенко сразу после подписания закона (4795): это "абсолютно важно в условиях защиты Украины от агрессии, которую развязала против нас Российская Федерация". Эмблема военной разведки (ГУР) – сова с мечом нависает над картой РФ – также не оставляет сомнений в смысле существования украинских ССО по стандартам НАТО (их девизом вполне может быть "Drang nach Osten").

Заместитель командующего новым видом ВСУ Сергей Кривонос считает, что "АТО могло бы продолжаться пару недель, если бы в апреле 2014-го у нас существовали свои "зеленые человечки". Однако высокий профессиональный уровень специалистов нового вида войск неочевиден. В учебно-тренировочном центре (город Бердичев Житомирской области), открытом в декабре 2016 года, бойцов готовят военнослужащие армии США, Канады и Евросоюза (в последние сто лет в блистательных победах не замеченные). Процесс обучения начался еще в начале 2014-го.

"Правый сектор" появился не на пустом месте, его тоже готовили иностранные специалисты. И здесь возникает ассоциация с возникновением сирийских "повстанцев". В украинской истории созданная США вооруженная оппозиция вроде бы победила, и даже формирует собственные ССО, но чем это закончится, неизвестно. Конфликт в Донбассе не урегулирован. Взаимоотношения с соседней ядерной державой оставляют желать лучшего.

Дорогой ценой

Конкретизируя задачи специалистов ССО, руководитель Центра оборонной реформы Украины Александр Данилюк отмечал: "У нас есть Силы специальных операций. На тех участках фронта, где идет нарушение собственно режима прекращения огня, должны осуществляться видплатни акции непосредственно против командиров оперативного и даже возможно тактического уровня… И мы можем называть это как угодно, несчастные случаи, работа партизан. Конечно, Украина не должна брать за это ответственность".

Министерство обороны Украины Под Винницей Силы спецопераций десантировались в тыл условного противника

Советник главы МВД Зорян Шкиряк горячо поддержал "ответные акции" в Донбассе, хотя его ведомство к ССО прямого отношения не имеет. Впрочем, украинская специфика предопределяет смешанный состав сил спецопераций. Порой там числятся и подразделения СБУ. Как говорится, с бору по сосенке.

Между тем, содержать ССО с широким диапазоном возможностей могут только очень сильные в военном отношении государства. И многие члены НАТО не ставят перед собой такой задачи. Украина, которая находится в мировом рейтинге военной мощи на 30-м месте, пожалуй, переоценивает свои возможности.

Да, "использование знаний восточной медицины Су Джок позволяет расширить потенциал организма", но денег на ССО западные партнеры Украине не дадут. Собственно, Киев рассчитывает в большей степени не на спецоперации, а на помощь Вашингтона и бездействие Москвы, надеется на хорватский сценарий решения конфликта в Донбассе (этнические чистки под прикрытием миротворцев ООН).

В этой связи французское издание AgoraVox замечает: "На Украине, с точки зрения подлости и криминала, возможно все, даже самое худшее. Особенно самое худшее. Достаточно послушать или почитать заявления украинских чиновников, чтобы понять, что пессимистический прогноз, данный Россией (как и многими аналитиками), не был преувеличением, а совсем наоборот".

Однако в Кремле не раз напоминали Украине и коллективному Западу, что у своих границ Россия не допустит повторения хорватского сценария (и проамериканского военно-политического холуйства). Для этого у Москвы имеются все возможности.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции