наверх
10.03.201817:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Силы специальных операций ВСУ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Силы спецопераций
    Не грози южному централу, попивая... Что представляют собой ССО Украины
    14:57 02.03.2018
    1799
    Случайно ли российский президент отметил в послании Федеральному собранию 1 марта, что Россия ответит на ядерное нападение незамедлительно.
    Силы спецопераций ВСУ провели водолазную подготовку несмотря на морозы. Видео
    Украинские диверсанты показали свою экипировку во время подводных занятий 
    22:38 26.02.2018
    356
    Подразделения спецназа ВСУ, несмотря на погодные условия, провели водолазную подготовку, говорится в сообщении пресс-службы Командования Сил специальных операций ВСУ.
    ВМС Украины. Архивное фото
    НАТО поможет Украине в создании Сил спецопераций и ВМС
    05:06 08.02.2016
    1573Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    По информации исполняющего обязанности главы Миссии Украины при НАТО Егора Божка, договоренности о сотрудничестве Украины и НАТО определяют ряд конкретных направлений, где Украина получит консультативную, учебную и материально-техническую помощь НАТО.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Силы спецопераций
    Не грози южному централу, попивая... Что представляют собой ССО Украины
    14:57 02.03.2018
    1799
    Случайно ли российский президент отметил в послании Федеральному собранию 1 марта, что Россия ответит на ядерное нападение незамедлительно.
    Силы спецопераций ВСУ провели водолазную подготовку несмотря на морозы. Видео
    Украинские диверсанты показали свою экипировку во время подводных занятий 
    22:38 26.02.2018
    356
    Подразделения спецназа ВСУ, несмотря на погодные условия, провели водолазную подготовку, говорится в сообщении пресс-службы Командования Сил специальных операций ВСУ.
    Все теги