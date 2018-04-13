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    МИД РФ: химатака в сирийской Думе - постановка спецслужб

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    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у России есть неопровержимые данные о том, что химатака в сирийской Думе - это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. У Москвы есть неопровержимые данные о том, что предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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    "У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании", — сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции в Москве.

    Лавров напомнил, что в Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия.

    "Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было, наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили", — сказал он.

    В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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