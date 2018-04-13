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    Мэй и Трамп продолжают работу над "международным ответом" по Сирии

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    Сирия: в шаге от третьей мировой (66)

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    Лидеры во время телефонного разговора "договорились о том, что важно, чтобы использование химического оружия в Сирии не оставалось безнаказанным и о необходимости препятствовать дальнейшему использованию химического оружия режимом Асада".
    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
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    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп договорились продолжить совместную работу по выработке "международного ответа" на предполагаемое использование химического оружия в Сирии, сообщил официальный представитель премьера.

    Избранный президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Они договорились о том, что важно, чтобы использование химического оружия в Сирии не оставалось безнаказанным и о необходимости препятствовать дальнейшему использованию химического оружия режимом (президента Сирии Башара) Асада. Они договорились продолжать тесную совместную работу по (выработке) международного ответа", — говорится в заявлении по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

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    Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

    В свою очередь в Кремле отметили, что не являются сторонниками twitter-дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "выдуманный предлог использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий". 

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