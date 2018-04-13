Совбез ООН соберется на открытое заседание по Сирии

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Сирии состоится в пятницу в 10.00 (17.00 по Киеву), сообщило постоянное представительство России при ООН.

Ранее проведение встречи с участием генерального секретаря всемирной организации запросила Россия.

"Тринадцатого апреля состоится запрошенное Россией открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме "Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке". В 10 утра", — сообщило постпредство.

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Накануне Совет Безопасности ООН по инициативе Боливии провел закрытые консультации по Сирии в связи с эскалацией риторики и угроз односторонних действий. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, прошедших консультаций было "недостаточно".

Более того, по его словам, "наши коллеги предпочли сосредоточиться на других вещах, делая вид, что нет никакой угрозы международному миру и безопасности, даже избегали упоминания самого острого вопроса". Небензя отметил, что многие страны-члены Совета Безопасности говорили о том, что "прежде чем принимать такие тяжелые решения с далеко идущими последствиями, дождемся хотя бы, чтобы миссия ОЗХО приехала в Сирию и установила сам факт применения химического оружия".

Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

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В свою очередь в Кремле отметили, что не являются сторонниками twitter-дипломатии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "выдуманный предлог использования химического оружия в Думе не может быть поводом для силовых действий".