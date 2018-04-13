Угроза удара по Сирии. Авиакомпании мира изменили свои маршруты

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина.The New York Times со ссылкой на источник.
Отмечается, что изменения затронули маршруты Lufthansa, Air France, EasyJet, Kuwait Airways, Middle East Airlines и другие.
Сотрудник Eurocontrol (диспетчерские функции в ЕС) заявил, что предостережение избегать полетов над Сирией рекомендательное, а не обязательное к выполнению. По его словам, ситуация не уникальна.
Как свидетельствуют данные сервисы Flightradar24.com, многие компании предпочли не рисковать и сейчас избегают сирийского воздушного пространства.
Как сообщалось ранее, открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Сирии запланировано в пятницу в 10.00.