Угроза удара по Сирии. Авиакомпании мира изменили свои маршруты

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина.

Крупнейшие авиакомпании мира решили изменить свои маршруты из-за информации о возможном ударе США по Сирии, сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что изменения затронули маршруты Lufthansa, Air France, EasyJet, Kuwait Airways, Middle East Airlines и другие.

Сотрудник Eurocontrol (диспетчерские функции в ЕС) заявил, что предостережение избегать полетов над Сирией рекомендательное, а не обязательное к выполнению. По его словам, ситуация не уникальна.

Как свидетельствуют данные сервисы Flightradar24.com, многие компании предпочли не рисковать и сейчас избегают сирийского воздушного пространства.

Как сообщалось ранее, открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Сирии запланировано в пятницу в 10.00.