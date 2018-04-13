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    Угроза удара по Сирии. Авиакомпании мира изменили свои маршруты

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    Сирия: в шаге от третьей мировой (72)

    (обновлено: )238
    Компании предпочли не рисковать и сейчас избегают сирийского воздушного пространства. Изменения затронули маршруты Lufthansa, Air France, EasyJet, Kuwait Airways, Middle East Airlines и другие.
    Аэродром. Архивное фото
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. 

    Максим Яли. Архивное фото
    Максим Яли/Facebook
    Яли: удар Трампа по Сирии заденет многих
    Крупнейшие авиакомпании мира решили изменить свои маршруты из-за информации о возможном ударе США по Сирии, сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

    Отмечается, что изменения затронули маршруты Lufthansa, Air France, EasyJet, Kuwait Airways, Middle East Airlines и другие.

    Сотрудник Eurocontrol (диспетчерские функции в ЕС) заявил, что предостережение избегать полетов над Сирией рекомендательное, а не обязательное к выполнению. По его словам, ситуация не уникальна.

    Как свидетельствуют данные сервисы Flightradar24.com, многие компании предпочли не рисковать и сейчас избегают сирийского воздушного пространства.

    Как сообщалось ранее, открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Сирии запланировано в пятницу в 10.00.

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