Лавров прокомментировал вероятность военного столкновения России и США

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Пентагон понимает недопустимость действий, которые могли бы спровоцировать прямое военное столкновение России и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я все-таки думаю, что и министр обороны (Джеймс) Мэттис, и председатель объединенного комитета начальников штабов вооружённых сил США (Джозеф) Данфорд понимают недопустимость, неприемлемость каких-либо действий, которые могут спровоцировать прямое военное столкновение России и США", — заявил министр в интервью РИА Новости на вопрос о риске военного столкновения двух стран в нынешней ситуации.

По мнению министра, это "настолько очевидно, что военные не могут этого не понимать, и они понимают это лучше, чем многие другие", имея в виду американских политиков.

Кроме того, глава российского МИД заверил, что РФ будет реагировать на антироссийские действия США, но скатываться в грубость не собирается.

"Я убежден, что реагировать нужно достойно. Мы не можем не отвечать на отъем нашей собственности, на высылку дипломатов — это себя не уважать. Но сваливаться в какую-то брань, в склоки, в грубость мы не собираемся и не будем этого делать — это совершенно не стиль нашего президента", — сказал Лавров.