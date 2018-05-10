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    Экономика

    Москва заявила о готовности к контрактам с Киевом по транзиту газа

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    По словам и. о. главы МИД РФ, Москва не против того, чтобы сохранился определенный объем транзита через Украину, и российская сторона готова к таким консультациям с украинскими коллегами.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова провести консультации с Киевом о сохранении после введения в строй "Северного потока-2" транзита газа, идущего из России в ЕС через Украину. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

    Газопровод
    УНИАН
    The National Interest: "Северный поток — 2"... напрасные опасения?

    "Президент  (РФ Владимир) Путин уже говорил, говорило руководство Газпрома, министерства энергетики, что мы не против того, чтобы сохранился определенный объем транзита через Украину. Главное – чтобы это было экономически обоснованно, а не политически навязано. Мы к таким консультациям с украинской стороной готовы", — заявил он.

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    "Но в том, что "Северный поток-2" необходим, никаких сомнений нет. Это экономически абсолютно оправданный и выгодный для Европы проект. Достаточно упомянуть, что длина, протяженность трубы будет, по-моему, почти в два раза короче, чем труба, которая сейчас доходит до Германии через Украину, и стоимость транзита будет в полтора где-то раза дешевле", — отметил Лавров.

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, которые дают ей возможность начать строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. "Газпром" рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Финляндии, Швеции, России и Дании) в первом полугодии.

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