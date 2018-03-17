РФ отказалась подписывать Договор о запрещении ядерного оружия

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КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил позицию России, что она не будет подписывать договор о запрещении ядерного оружия.

"Мы не будем его подписывать, потому что считаем, что запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально. Пять официальных ядерных держав, да и неофициальные ядерные державы на это не пойдут", — заявил Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан.

По оценке России, уже согласованный принцип продвижения к безъядерному миру отражен в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и "этот принцип увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности".

"Новые факторы, которые влияют на глобальную обстановку, такие, как стратегические вооружения в неядерном исполнении, планы американцев вынести оружие в космос, пресловутая глобальная система противоракетной обороны, невступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), прежде всего по причине нежелания США это делать, в неменьшей степени влияют на стратегическую стабильность, чем ядерное оружие. Поэтому мы за то, чтобы двигаться к безъядерному миру на основе тех универсальных договорённостей, которые закреплены в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", — считает Лавров.