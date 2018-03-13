Лавров о деле Скрипаля: РФ невиновна, готова сотрудничать с Британией

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Россия готова сотрудничать с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия невиновна, Россия готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу", — заявил Лавров журналистам.

Россия не имеет никакого отношения к отравлению в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, все это чушь, заявил Лавров.

"Мы уже сделали заявление о том, что все это (причастность России — ред.) чушь… Мы никакого отношения к этому не имеем", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства журналистам.

"Мы — члены Конвенции о запрещении химического оружия, так же, как и ваша родина (Великобритания — ред.). Ваша родина почему-то не пользуется экспертизой тех, кто знает, какие обязательства несет на своих плечах Соединенное Королевство. Если те процедуры, которые предусмотрены в Конвенции, будут выполнены, я вас уверяю, что Российская Федерация выполнит свои обязательства и ответит на соответствующий запрос (Лондона) в то время, которое отводится на подготовку ответа", — добавил глава МИД РФ, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разработанным в России. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. В среду состоится заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля", после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции.

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