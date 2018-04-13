Дело Скрипаля. Лавров рассказал об "интересных моментах" в докладе ОЗХО

КИЕВ, 13 апр – РИА Новости Украина. Россия продолжает изучать доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Москва придаст гласности наиболее "интересные моменты", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сейчас занимаемся подробным изучением доклада, там есть очень интересные моменты", — заявил он на пресс-конференции после переговоров со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком.

"Мы в самое ближайшее время постараемся придать их гласности, когда эксперты и наши, и из профильных ведомств разберутся с этим достаточно объемным документом", — добавил министр.

Доклад ОЗХО подтвердил лишь химсостав отравляющего вещества, оно не находится в списке конвенции о запрещении химоружия, заявил Лавров.

"Там сказано, что эксперты ОЗХО подтверждают выводы Лондона относительно химического состава этого вещества. Там уже такие политики как (глава МИД Великобритании) Борис Джонсон стали в очередной раз пытаться исказить истину и заявлять о том, что заявление ОЗХО означает поддержку всех без исключения выводов Великобритании, включая highly likely (весьма вероятно с англ. — ред.), это очередной эксцесс этого политика. К нему уже все привыкли", — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что "ОЗХО подтвердила исключительно состав химического вещества, и в закрытой части приводится подробная, длинная химическая формула этого вещества".

"Никаких литературных названий там не приводится. Говорится лишь о том, что это вещество не из списка, который в конвенции о запрещении химического оружия утвержден и по которому должны страны-члены отчитываться", — добавил глава МИД РФ.

В четверг эксперты ОЗХО подтвердили, что при покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было использовано токсичное химическое вещество. При этом они не стали публиковать его название, которое содержится в секретной части доклада и будет доступно только членам организации.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.