Экспертиза по делу Скрипаля: узнали чем отравили... но это тайна

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

РИА Новости Украина

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала в четверг доклад о веществе, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — эксперты засекретили название токсичной субстанции, но заявили, что результаты анализов подтверждают выводы Лондона о природе этого вещества, сообщают РИА Новости.

Великобритания созывает Совбез ООН после публикации доклада ОЗХО, встреча пройдет на следующей неделе, тогда как у России уже возник ряд вопросов к докладу.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

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На фоне скандала с отравлением Великобритания, США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Италия, Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия выслали в общей сложности более 100 российских дипломатов.

Неназванное вещество

Эксперты ОЗХО определили, что при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси.

При этом в документе сказано, что "название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации — ред.)".

Результаты анализов собранных ОЗХО медико-биологических проб и проб из окружающей среды, согласно докладу, "подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери и из-за которого пострадали три человека", сказано в документе.

При этом МИД Британии отказался ответить на вопрос РИА Новости, фигурирует ли в докладе ОЗХО по "делу Скрипаля" название "Новичок".

"Полный текст доклада засекречен ОЗХО, и поэтому мы не сможем дать по данному поводу никаких комментариев", — сказал представитель британского МИД.

Лондон созывает СБ ООН

Великобритания уже призвала созвать 18 апреля заседание исполнительного совета ОЗХО для обсуждения следующих шагов в связи с инцидентом в Солсбери.

"Мы будем неустанно работать с нашими партнерами над тем, чтобы помочь положить конец такому гротескному использованию подобного оружия, и мы созываем сессию исполнительного совета ОЗХО в следующую среду, чтобы обсудить следующие шаги. Кремль должен дать ответы", — говорится в заявлении главы МИД Великобритании Борис Джонсона.

Кроме того, Лондон запросил проведение заседания СБ ООН по докладу на следующей неделе.

Реакция России

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд положений отчета ОЗХО "вызывает у российских экспертов вопросы и, конечно, требует дополнительной детальной проработки, в том числе, с британской стороной".

"Любому специалисту понятно, что окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа упомянутых проб. Россия, я еще раз повторяю, готова и открыта к проведению совместной работы", — сказала она.

По словам Захаровой, Россия не будет доверять каким-либо выводам в отношении дела Скрипаля до тех пор, "пока российским экспертам не будет обеспечен доступ к упомянутым материалам экспертизы ОЗХО, ко всему объему имеющейся в распоряжении Лондона реальной информации по этому инциденту".

"Это не вопрос веры, это вопрос работы с конкретными материалами. Верить тем, кто ссылается на частичные результаты и заявляет от имени кого-то, больше просто невозможно. Мы просто все тонем в потоке дезинформации, которая так или иначе поддерживается официальным Лондоном. Нет никаких оснований полагать, что все это не является продолжением грубой провокации против Российской Федерации со стороны спецслужб Великобритании", — отметила она.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал доклад ОЗХО заказом, направленным на демонизацию России. По его мнению, ОЗХО дискредитировала себя в глазах не только России, но и мирового сообщества. Он подчеркнул, что химоружие на территории России уничтожено, о чем свидетельствуют соответствующие заключения. А для того, чтобы сравнить отравляющее вещество, необходим контрольный образец, из чего следует, что такой образец есть у Великобритании, отметил парламентарий.

Расследование закончится ничем?

В свою очередь сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов заявил, что "Россия будет изучать результаты расследования ОЗХО и делать все возможное, чтобы прояснить ситуацию, которая политизирована до очень серьезного международного конфликта".

Он подчеркнул, что у России по-прежнему остаются вопросы, почему Лондон засекретил расследование этого дела, "что за "полигон смерти" устроили британцы по отношению к российским гражданам у себя на острове".

Морозов полагает, что "дело Скрипаля" закончится точно так же, как и расследования по делам Бориса Березовского и Александра Литвиненко, то есть ничем". Он напомнил, что родственники Березовского и Литвиненко не согласны с выводами следствия, а по "делу Литвиненко" даже нет решения суда.