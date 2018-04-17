Лавров назвал способ, как не допустить раскол в Украине

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Единственным способом преодоления междоусобицы в Украине, а также недопущения окончательного раскола украинского общества является полное и последовательное выполнение минского комплекса мер, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования кризиса".

"Уверен, что единственным способом преодолеть междоусобицу, не допустить дальнейшего раскола украинского общества остается полное и последовательное выполнение минского комплекса мер, который стал результатом переговоров президентов России, Франции, Германии", — сказал Лавров на приеме по случаю Пасхи.

"Рассчитываем, что народ Украины проявит мудрость и национальное согласие", — подчеркнул глава МИД РФ.

По мнению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, минский процесс является "делом странным и не внушающим надежд на решение проблемы".