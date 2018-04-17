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    Лавров назвал способ, как не допустить раскол в Украине

    (обновлено: )1161140
    Глава российского МИД назвал Минские соглашение "комплексом мер, который стал результатом переговоров президентов России, Франции, Германии".
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Единственным способом преодоления междоусобицы в Украине, а также недопущения окончательного раскола украинского общества является полное и последовательное выполнение минского комплекса мер, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Арсен Аваков
    УНИАН
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    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования кризиса".

    "Уверен, что единственным способом преодолеть междоусобицу, не допустить дальнейшего раскола украинского общества остается полное и последовательное выполнение минского комплекса мер, который стал результатом переговоров президентов России, Франции, Германии", — сказал Лавров на приеме по случаю Пасхи.

    "Рассчитываем, что народ Украины проявит мудрость и национальное согласие", — подчеркнул глава МИД РФ.

    По мнению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, минский процесс является "делом странным и не внушающим надежд на решение проблемы".

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