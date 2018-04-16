Могерини сделала новое заявление по ЕС и минским оглашениям

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Евросоюз продолжит предпринимать усилия для полного выполнения минских соглашений, подумает над шагами, которые он может дополнительно предпринять для этого, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"ЕС будет продолжать поддерживать работу "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция — Ред.), посмотрит, что ЕС может сделать, чтобы оказать дополнительную помощь, особенно Франции и Германии, в работе для полного выполнения минских соглашений, в первую очередь на политическом уровне, но также конкретными шагами в гуманитарной сфере", — заявила она по итогам заседания совета по иностранным делам.

По словам Могерини, главы МИД стран ЕС подтвердили приверженность одобренным в 2016 году принципам отношений с РФ.

Они включают выполнение минских соглашений как ключевое условие любого существенного изменения позиции ЕС по отношению к России, укрепление отношений с восточными партнерами ЕС и другими соседями, в частности, в Центральной Азии, укрепление устойчивости ЕС в сфере энергетической безопасности, гибридных угроз или стратегической коммуникации; необходимость избирательного взаимодействия с Россией по вопросам, представляющим интерес для ЕС; необходимость налаживания контактов между людьми и поддержки гражданского общества.

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