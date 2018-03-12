Кравчук предложил исключить Кучму из минских переговоров

КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Первый президент Украины Леонид Кравчук предложил исключить из переговорного процесса в Минске представителя Украины, второго президента Леонида Кучму, а уровень переговоров поднять до глав министерств иностранных дел.

"При всем уважении к Леониду Даниловичу (Кучме — Ред.), он не является действующим президентом. Поэтому необходимо поднять уровень должностных лиц хотя бы до уровня министров иностранных дел", — сказал Кравчук в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

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По его словам, в переговорном процессе не должны участвовать представители, не имеющие государственных полномочий, а имеющие лишь поручения. Кравчук отметил, что переговоры необходимы, однако в данный момент они не эффективны.

Экс-президент Украины считает, что при участии в переговорах в Минске должностных лиц, принимаемые там документы приобретут силу международных, и их можно будет ратифицировать. "Сейчас не существует документа минского формата, который могла бы ратифицировать Верховная Рада Украины", — сказал Кравчук, добавив, что именно по этому в законе о реинтеграции Донбасса нет упоминаний о минских соглашениях.

Также, по его мнению, формат минских переговоров должен быть расширен. "Например, там должно быть не три страны, а 12 стран", — предложил Кравчук.

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Проблема урегулирования кризиса в Донбассе обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.