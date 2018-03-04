AgoraVox. Киев скомандовал: "вперед, на Донбасс!"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Когда несколько месяцев назад я говорила о том, что Украина хочет использовать миротворцев для вторжения на Донбасс и провести этническую чистку, наподобие той, что происходила в бывшей Югославии, некоторые решили, что я сгущаю краски, что я слишком пессимистична и у меня развилась паранойя", — пишет Кристель Неан в статье для AgoraVox.

"Но в Украине, с точки зрения подлости и криминала, возможно, все, даже самое худшее. Особенно самое худшее. Достаточно послушать или почитать заявления украинских чиновников, чтобы понять, что пессимистический прогноз, данный Россией (как и многими аналитиками), не был преувеличением, а совсем наоборот", — продолжает французская журналистка.

В подтверждение худших опасений России и многих обозревателей, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак выступил на прошлой неделе на украинском "5 канале" с заявлением о возможных сценариях, предусмотренных Киевом в Донбассе, говорится в статье.

"Гримчак действительно говорил о трех возможных сценариях, предусмотренных украинскими властями для возвращения территорий ДНР и ЛНР под контроль Киева. Сразу же скажу, что ни один из них не предполагает мирного решения этого вопроса, а это в очередной раз подтверждает, что Украина полностью похоронила Минские соглашения", — полагает Кристель Неан.

"Сейчас есть три варианта развития событий. Первый — это военный путь. Мы, как нормальное государство, где-то в Генеральном штабе планируем карты — где, кто, куда и с какими силами. При этом мы рассчитываем и когда наши пойдут вперед, и когда с той стороны идут — это нормальная работа Генштаба планировать возможное развитие событий в наилучшем или наихудшем вариантах", — заявил Гримчак.

"По его словам, при военном сценарии украинские военные смогут взять Донбасс под контроль за две недели. Оптимистичный прогноз, учитывая ту катастрофу, в которую превратилась кампания 2014 года. На полном серьезе г-н Гримчак продолжает рассуждать о том, как вооруженные силы Российской Федерации могли бы противостоять украинской армии. Затем он переходит к основной части своей речи", — продолжает французская журналистка.

"Он описывает другие варианты урегулирования ситуации, требующие помощи миротворцев. И, кроме всего прочего, заявляет, что Украина серьезно рассматривает возможность применения хорватского сценария в Донбассе! Для тех, кто не знает подробностей о войне в Югославии или кто забыл про них, я расскажу об операциях "Блеск" и "Молния". Я прошу вас внимательно прочитать, о том, что там произошло, и что случилось с большим количеством мирных жителей (особенно в сербской Краине)", — призывает автор публикации.

"Было два хорватских сценария. Первый — Сербская Краина, где стояли войска ООН, но Милошевич дал гарантии, что его армия не покинет казармы и не будет вмешиваться в то, что там будет. Поэтому хорватская армия за 3 дня разгромила армию Сербской Краины, достаточно быстро все это закончилось. Если рассматривать такой сценарий, мы должны благодаря нашим международным партнерам получить гарантии РФ, что она не будет наступать навстречу нашим войскам", — продолжил Гримчак.

"Тут я должна сделать отступление пока г-н Гримчак не углубился в свои самые невероятные фантазии. Официальные представители Москвы, начиная с Владимира Путина и Сергея Лаврова и заканчивая различными депутатами, уже более года говорят и повторяют, что Россия никогда не допустит повторения хорватского сценария у своих границ. Россия неоднократно заявляла и подтверждала, что она не допустит этнической чистки и геноцида Донбасса со стороны украинской армии", — напомнила Кристель Неан.

"Я не знаю, в каком параллельном мире живет этот заместитель министра, но нужно быть совершенно оторванным от реальности, чтобы поверить в то, что чьи-то вопли в Европе или даже в Вашингтоне, смогут помешать России защитить Донбасс в случае повторения "хорватского сценария", — полагает французская журналистка.

"Судя по всему, г-н Гримчак проспал все последние годы, и не заметил, что нынешняя Россия сильно отличается от России 1995 года, и что если в то время она не могла помешать НАТО уничтожить Югославию, то сегодня она в полной мере может защитить русскоязычных жителей Донбасса, если войскам ДНР и ЛНР не хватит сил противостоять украинской армии", — продолжает автор статьи.

"В таких условиях, полагать, что Россия одобрит ввод миротворцев, который приведет к такому сценарию, или считать, что Москва предоставит гарантии невмешательства перед лицом геноцида, является бредом чистой воды. Кроме того, после таких заявлений становится очевидно, почему Россия, ДНР и ЛНР отказываются от размещения в Донбассе 24 000 миротворцев. Они не забыли, что случилось с Восточной Славонией и Сербской Краиной", — пишет Кристель Неан.

Третий вариант, по мнению, замминистра, который может быть применен для возвращения Донбасса, — это пример Восточной Славонии. "Это хорватский регион, который контролировался сербами, куда зашла миротворческая миссия ООН, была создана международная временная администрация, которая сделала фактически то же самое, что мы хотим сделать у нас — разоружить боевиков, и вернуть территорию под контроль. Это тот вариант, который на сегодняшний день более реалистичен", — считает Гримчак.

"Этот сценарий привел в Славонии к этническим чисткам. Вот какой вариант рассматривает Украина. И это звучит из уст человека, чья функция заключается в том, чтобы проводить государственную политику по восстановлению мира на Донбассе! Война — это мир, да здравствует новояз…", — говорится в статье.

"И после всего этого Киев, Вашингтон и остальные разжигатели войны вопят, что Россия, ДНР и ЛНР отказываются от их плана по размещению миротворцев в Донбассе… А все потому, что эти люди принимают свои фантазии за реальность, и думают, что остальные с ними согласны", — продолжает французская журналистка.

"В Москве, Донецке и Луганске хорошо известны планы Киева и его хозяев. И, конечно, не может быть и речи о том, чтобы они любезно положили голову Донбасса на плаху, которую Украина с удовольствием отрубит", — говорится в статье.

"В ДНР и ЛНР, конечно, немедленно прокомментировали это заявление заместителя министра Украины. Валерий Скороходов, депутат Народного совета ДНР, сказал, что такие заявления в очередной раз доказывают агрессивный настрой и приверженность официального Киева интервенционному сценарию, что полностью противоречит Минским соглашениям, подписанным Украиной", — напомнила автор публикации.

Родион Мирошник, представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по Украине, также высказался по этому вопросу. По его словам, первый сценарий, основанный исключительно на способности ВСУ захватить Донбасс, заранее провалился. "В остальных двух — чрезвычайная надежда (военно-политического руководства Украины) на сверхвозможности США, которые должны выступить на стороне Киева, с помощью международных сил "зачистить" Донбасс от политически неблагонадежных элементов и передать в руки правителю победившего Майдана",- заявил Мирошник.

Представитель ЛНР также немного остудил пыл Гримчака и других украинских лидеров, говоря о возможности реализации этих хорватских сценариев на Донбассе. "Во-первых, население Луганской и Донецкой народных республик как минимум в десять раз больше Сербской Краины, которая кроме того, не имела общей границы с Сербией и могла рассчитывать только на крайне слабую помощь Милошевича. А говоря о Восточной Славонии, не стоит забывать, что она сначала была захвачена хорватами в ходе операции "Буря" летом 1995 года, а потом уже там была введена международная администрация", — напомнил Мирошник.

"Печальные выводы Мирошника относительно высказываний Гримчака в значительной степени вторят опасениям, которые я неоднократно высказывала в различных статьях: риск распространения конфликта на Донбассе на другие страны", — отметила Кристель Неан.

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"Это — украинские фантазии, еще более гипертрофированные, чем во снах Петра Порошенко, и соответственно, еще менее реалистичные. Даже рассмотрение любого военного сценария грозит многотысячными жертвами с обеих сторон и жесточайшим столкновением вооруженных формирований, обладающих значительными запасами огневой и броневой мощи, и перерастанием в крупномасштабную войну, в которую могут быть втянуты многие государства и международные организации", — подытожил Мирошник.

Настало время, когда население Европы должно очнуться, и помешать правительствам втянуть его в еще одну масштабную войну на континенте, пишет французская журналистка.