"Никто не может диктовать нам". Кравчук резко ответил соседним странам Украины

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Последние недоразумения, возникшие в отношениях Украины с Польшей и Венгрией, свидетельствуют о том, что эти страны пытаются стать "учителями Украины".

"Но мы не является учениками ни Польши, ни Венгрии, ни кого бы то ни было еще", — заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, пишет "Обозреватель".

"Я думаю, на эти события нам следует смотреть более спокойно. Необходимо перевести эти конфликты или недоразумения в историческую плоскость. Этим должны заниматься историки. Политики на уровне президентов, глав правительств, министров не могут принимать участия в этих вопросах", — убежден он.

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Кравчук подчеркнул, что Украина должна "делать четкие и ясные шаги — мы за сотрудничество и партнерство равных, на принципах международного права", а "не торговаться на уровне государств".

"Никто не может вмешиваться в наши внутренние дела. Никто не может диктовать нам, кого называть героями, а кого – врагами, какие улицы переименовывать, какие памятники сносить или ставить. Подчеркиваю: это наше внутреннее дело", — заявил первый президент.

"Это попытка стать учителем Украины. Но мы не является учениками ни Польши, ни Венгрии, ни кого бы то ни было еще. Мы не первоклассники. Мы – независимое украинское государство, которому уже 26 лет. С великим народом, с великой историей. И мы должны проводить такую политику, которую считаем необходимой, руководствуясь стратегическими интересами украинского народа. Вот и всё", — резюмировал он.

1 марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно с подписанием президент страны Анджей Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.