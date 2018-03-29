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    Политика

    Лидеры стран Нормандского формата сделали заявление по "Минску"

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (373)

    (обновлено: )91641
    Лидеры стран Нормандского формата приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи, говорится в общем заявлении.
    Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске
    RIA News Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Лидеры стран Нормандского формата подтверждают приверженность осуществлению Минских договоренностей, говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко, президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

    "Лидеры стран "Нормандского формата" вновь подтверждают свою приверженность осуществлению Минских договоренностей в отношении всех его аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы). Они рассмотрят возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы", — цитирует заявление пресс-служба Кремля.

    Петр Олещук
    Фото с личной страницы Петра Олещука в Facebook
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    Лидеры стран Нормандского формата приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи.

    "Они приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи, как это было согласовано в рамках трехсторонней Контактной группы 23 марта, которое вступит в силу 30 марта. Они подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — говорится в заявлении.

    Также лидеры РФ, ФРГ, Франции и Украины призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле "всех на всех".

    "На фоне успешного обмена более 300 задержанных 27 декабря 2017 года они призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле "всех на всех", — следует из текста заявления.

    Ранее Климкин заявил, что главы МИД "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) договорились провести встречу в ближайшее время.

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