Лидеры стран Нормандского формата сделали заявление по "Минску"

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Лидеры стран Нормандского формата подтверждают приверженность осуществлению Минских договоренностей, говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко, президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

"Лидеры стран "Нормандского формата" вновь подтверждают свою приверженность осуществлению Минских договоренностей в отношении всех его аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы). Они рассмотрят возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы", — цитирует заявление пресс-служба Кремля.

Лидеры стран Нормандского формата приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи.

"Они приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи, как это было согласовано в рамках трехсторонней Контактной группы 23 марта, которое вступит в силу 30 марта. Они подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — говорится в заявлении.

Также лидеры РФ, ФРГ, Франции и Украины призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле "всех на всех".

"На фоне успешного обмена более 300 задержанных 27 декабря 2017 года они призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле "всех на всех", — следует из текста заявления.

Ранее Климкин заявил, что главы МИД "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) договорились провести встречу в ближайшее время.