Минским соглашениям нет альтернативы - Путин

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с канцлером Австрии Себастьяном Курцем ситуацию в Украине; стороны согласились, что минским соглашениям нет альтернативы.

"Обсудили ситуацию в Украине. Господин Курц, когда был министром иностранных дел Австрии, много внимания уделял внутриукраинскому конфликту, в частности активно занимался этим вопросом в период австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году", — сказал Путин.

"По нашему общему мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования кризиса", — добавил президент РФ.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.