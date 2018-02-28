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    Россия

    Минским соглашениям нет альтернативы - Путин

    Тема:

    Донбасс: годовщина Минских соглашений (504)

    (обновлено: )33540
    Как сообщил глава государства России Владимир Путин, минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования кризиса.
    Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с канцлером Австрии Себастьяном Курцем ситуацию в Украине; стороны согласились, что минским соглашениям нет альтернативы.

    "Обсудили ситуацию в Украине. Господин Курц, когда был министром иностранных дел Австрии, много внимания уделял внутриукраинскому конфликту, в частности активно занимался этим вопросом в период австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году", — сказал Путин.

    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    AP Photo/Efrem Lukatsky
    Следите за руками. Пресс-конференция "дирижера" Порошенко

    "По нашему общему мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования кризиса", — добавил президент РФ.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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