В ОБСЕ сообщили, как выйти из тупика на минских переговорах по Донбассу

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Для выхода из тупика вокруг минских соглашений по Украине нужен мощный политический импульс, заявил в четверг генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

"Надо, конечно, преодолеть тупики в реализации минских соглашений, для чего необходим мощный политический импульс… Здесь нет легких решений. В конечном счете надо реализовывать все минские договоренности", — сказал Гремингер в эфире телеканала "Россия-24".

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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