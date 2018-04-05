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    В ОБСЕ сообщили, как выйти из тупика на минских переговорах по Донбассу

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (406)

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    По словам генсека ОБСЕ Томаса Гремингера, "надо преодолеть тупики в реализации минских соглашений, для чего необходим мощный политический импульс".
    Заседание контактной группы по Украине в Минске. Архивное фото
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    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Для выхода из тупика вокруг минских соглашений по Украине нужен мощный политический импульс, заявил в четверг генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
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    Донбасс, переговоры в Минске: без прорыва, но с перемирием

    "Надо, конечно, преодолеть тупики в реализации минских соглашений, для чего необходим мощный политический импульс… Здесь нет легких решений. В конечном счете надо реализовывать все минские договоренности", — сказал Гремингер в эфире телеканала "Россия-24".

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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