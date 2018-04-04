Аваков о минском процессе: "странный" и не "внушает надежд"

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе является "странным" и "не внушает надежд" на решение проблем региона.

"Я считаю, что политика этого человека (Виктора Медведчука, представителя Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе — ред.) уже в прошлом. Я, например, не понимаю, как он может представлять Украину в Минске. Я и без того минский процесс полагаю делом странным, и не внушающим надежд на решение проблемы. А с ним – тем более", — сказал министр в интервью украинскому информагентству "ЛИГАБизнесИнформ".

В минувшем году Аваков уже заявлял, что минские договоренности по урегулированию в Донбассе себя исчерпали, вместо них должны быть подписаны новые соглашения.

Спецпосланник госдепа США по Украине Курт Волкер также говорил, что минские договоренности и нормандский формат не дают результатов из-за "спора по кругу".

В администрации президента Украины считают, что альтернативы минским соглашениям пока нет.