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    Аваков о минском процессе: "странный" и не "внушает надежд"

    Тема:

    Донбасс: годовщина Минских соглашений (506)

    (обновлено: )11801
    По мнению Авакова, минский процесс является "делом странным, и не внушающим надежд на решение проблемы". Также он нелестно высказался о работе Виктора Медведчука в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина.

    Золотарев: миротворцы в Донбассе станут средством для выполнения Минска
    РИА Новости Украина
    Золотарев: миротворцы в Донбассе - средство для выполнения "Минска"
     Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе является "странным" и "не внушает надежд" на решение проблем региона.

    "Я считаю, что политика этого человека (Виктора Медведчука, представителя Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе — ред.) уже в прошлом. Я, например, не понимаю, как он может представлять Украину в Минске. Я и без того минский процесс полагаю делом странным, и не внушающим надежд на решение проблемы. А с ним – тем более", — сказал министр в интервью украинскому информагентству "ЛИГАБизнесИнформ".

    В минувшем году Аваков уже заявлял, что минские договоренности по урегулированию в Донбассе себя исчерпали, вместо них должны быть подписаны новые соглашения.

    Спецпосланник госдепа США по Украине Курт Волкер также говорил, что минские договоренности и нормандский формат не дают результатов из-за "спора по кругу".

    В администрации президента Украины считают, что альтернативы минским соглашениям пока нет.

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