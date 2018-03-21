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    Германия продолжит работу над реализацией "Минска-2" - Меркель

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (349)

    (обновлено: )16801
    Работа над реализацией минского соглашения будет продолжена, чтобы обеспечить суверенитет Украины, заявила, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Сайт президента Украины

    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by
    Донбасс, переговоры в Минске: без прорыва, но с перемирием
    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Германия продолжит работу над реализацией минского соглашения ("Минск-2") по урегулированию конфликта в Донбассе и обеспечением суверенитета Украины, а также над выводом отношений с Россией на новую ступень, заявила, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    "Работа над реализацией минского соглашения будет продолжена, чтобы обеспечить суверенитет Украины, а также чтобы вывести отношения с Россией вновь на новый уровень путем реализации минского соглашения", — сказала канцлер.

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    Проблема урегулирования конфликта в Донбассе обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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