Германия продолжит работу над реализацией "Минска-2" - Меркель

Realt.onliner.by Донбасс, переговоры в Минске: без прорыва, но с перемирием Германия продолжит работу над реализацией минского соглашения ("Минск-2") по урегулированию конфликта в Донбассе и обеспечением суверенитета Украины, а также над выводом отношений с Россией на новую ступень, заявила, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Работа над реализацией минского соглашения будет продолжена, чтобы обеспечить суверенитет Украины, а также чтобы вывести отношения с Россией вновь на новый уровень путем реализации минского соглашения", — сказала канцлер.

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Проблема урегулирования конфликта в Донбассе обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.