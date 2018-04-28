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    МИД РФ: Москва констатирует попытки помешать сирийскому урегулированию

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    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что вынуждены констатировать продолжающиеся попытки помешать налаживанию диалога между сирийцами.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
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    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Москва констатирует продолжающиеся попытки помешать налаживанию диалога в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом трехсторонних переговоров с министрами иностранных дел Турции и Ирана.

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    "Мир в Сирии, как показывают события последних недель, наверное, нужен не всем. Каждый раз как в сирийском урегулировании появляется надежда, по ней — по надежде — наносится удар. Мы вынуждены констатировать продолжающиеся попытки помешать налаживанию диалога между сирийцами, попытки помешать формированию конституционного комитета, решение о создании которого было принято делегатами сочинского форума и получило четкую поддержку со стороны Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша и его специального посланника Стаффана де Мистуры, который принимал непосредственное участие в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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