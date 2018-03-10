Лавров: Россию обвиняют во всем

Ранее британские власти не исключили, что за покушением могла стоять Россия.

Однако глава российского МИДа Сергей Лавров назвал эти обвинения голословными и предложил рассмотреть возможность помощи в расследовании.

"Нас обвиняют не только в этом, нас обвиняют во всем, что происходит, по мнению наших западных партнеров, не так на этой планете", — заявил глава российского внешнполитического ведомства Сергей Лавров.

Министр также добавил, что параллели между отравлением Скрипаля и бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко неуместны, сообщает "Евроньюз на русском".

Сергей Скрипаль и его дочь находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как критическое.