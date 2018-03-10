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    Лавров: Россию обвиняют во всем

    (обновлено: )67070
    В Великобритании продолжается расследование отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эксперты работают на всех участках, связанных с семьей, в том числе были оцеплены и могилы на кладбище в английском городе Солсбери.
    euronews (на русском)

    Ранее британские власти не исключили, что за покушением могла стоять Россия. 

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Однако глава российского МИДа Сергей Лавров назвал эти обвинения голословными и предложил рассмотреть возможность помощи в расследовании.

    "Нас обвиняют не только в этом, нас обвиняют во всем, что происходит, по мнению наших западных партнеров, не так на этой планете", — заявил глава российского внешнполитического ведомства Сергей Лавров.

    Министр также добавил, что параллели между отравлением Скрипаля и бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко неуместны, сообщает "Евроньюз на русском".

    Сергей Скрипаль и его дочь находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как критическое.

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