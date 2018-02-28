Лавров объяснил, что мешает ядерному разоружению

КИЕВ, 28 фев – РИА Новости Украина.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе, а также практика "совместных ядерных миссий" препятствуют ядерному разоружению.

"Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой "совместных ядерных миссий", — сказал Лавров, выступая на конференции по разоружению в Женеве.

По его словам, в рамках этих миссий "с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к выработке соответствующих навыков".

"Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России", — подчеркнул он.

Напомним, ранее США подсчитали количество боеголовок, которыми располагают сами Штаты и Россия.