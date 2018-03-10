По словам экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, президент США Дональд Трамп по какой-то причине запуган президентом России Владимиром Путиным и боится того, что он может сделать, или боится, что выплывет в результате расследования.
По словам президента России Владимира Путина, единственное, что связывает экс-главу предвыборного штаба нынешнего президента США Пола Манафорта с Россией, то, что он, будучи руководителем или владельцем пиар-агентства, заключал контракты и как бизнесмен.
Главы государств заняли места на церемонии фотографирования рядом друг с другом. Трамп подошел к уже стоявшему там Путину. Они поприветствовали друг друга, в течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки.
Президент РФ Владимир Путин кратко пообщался с президентом США Бараком Обамой в рамках саммита АТЭС в Перу. "В начале ретрита поприветствовали друг друга и совсем кратко переговорили", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Саммит лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартовал в Пекине 10 ноября. На форуме собрались десятки глав государств, сотни высокопоставленных чиновников и влиятельных бизнесменов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и Кэрри в ходе двухсторонней встречи "на полях" саммита АТЭС в Пекине обсудили ситуацию на переговорах по иранской ядерной программе, выразив "обоюдный настрой" на то, чтобы достичь компромисса - до 24 ноября.
Тема Украины, где две недели назад также состоялись парламентские выборы, безусловно, станет одной из ключевых на встрече. Позиции России и США по Украине достаточно различаются и пока стороны не пришли к единому мнению.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".