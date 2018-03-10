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    Саммит АТЭС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Саммите АТЭС
    Саммит АТЭС во Вьетнаме: без очевидных успехов
    07:40 13.11.2017
    689Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    Внимание журналистов и общественности было приковано не столько к самому саммиту, сколько к многочисленным двусторонним встречам "на полях".
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС. Архивное фото
    Бывший директор ЦРУ заявил, что Трамп боится Путина - СМИ
    06:09 13.11.2017
    565Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    По словам экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, президент США Дональд Трамп по какой-то причине запуган президентом России Владимиром Путиным и боится того, что он может сделать, или боится, что выплывет в результате расследования.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    Дружба с Россией была бы полезна всему миру - Трамп
    06:22 12.11.2017
    977Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    По словам президента США Дональда Трампа, если Россия будет занимать дружественную позицию - это будет приобретение для всего мира, а также приобретение для США.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
    Трамп назвал дураками всех, кто против развития отношений с Россией
    03:48 12.11.2017
    1178Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    По словам американского лидера Дональда Трампа, он хочет разрешить кризисы в Северной Корее, Сирии, Украине, решить проблему терроризма, и "Россия может значительно помочь".
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин отреагировал на скандал о сотрудничестве Манафорта с Януковичем
    03:31 12.11.2017
    540Арест Манафорта: украинский след
    По словам президента России Владимира Путина, единственное, что связывает экс-главу предвыборного штаба нынешнего президента США Пола Манафорта с Россией, то, что он, будучи руководителем или владельцем пиар-агентства, заключал контракты и как бизнесмен.
    Сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
    Сенатор Маккейн резко раскритиковал Трампа за доверчивость Путину
    02:56 12.11.2017
    616Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    По словам сенатора-республиканца Джона Маккейна, Владимир Путин не заботится об американских интересах, "думать иначе не просто наивно, это ставит национальную безопасность под угрозу".
    Рукопожатие Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС
    Путин и Трамп встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме
    16:13 10.11.2017
    1738Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    Главы государств заняли места на церемонии фотографирования рядом друг с другом. Трамп подошел к уже стоявшему там Путину. Они поприветствовали друг друга, в течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Тиллерсон назвал условие для встречи Трампа и Путина
    15:53 09.11.2017
    1539Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    Госсекретарь Рекс Тиллерсон отметил, что для встречи двух президентов Трампа и Путина должно быть достаточно тем для обсуждения.
    Разговор Путина и Обамы на АТЭС в Перу
    Разговор Путина и Обамы на АТЭС в Перу 
    21:58 20.11.2016
    717
    Президент РФ Владимир Путин кратко пообщался с президентом США Бараком Обамой в рамках саммита АТЭС в Перу. "В начале ретрита поприветствовали друг друга и совсем кратко переговорили", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
    В Маниле полиция применила водометы для разгона протестующих. Видео
    В Маниле полиция применила водометы для разгона протестующих 
    13:47 19.11.2015
    21
    В Маниле более 200 человек собрались на митинг против проведения саммита АТЭС. Они выкрикивали лозунги антиглобалистской и антикапиталистической направленности.
    Флаг Китая
    КНР поддерживает свои компании в расширении сотрудничества с РФ
    10:08 26.12.2014
    39
    Руководство Китая положительно оценивает и поддерживает свои компании в дальнейшем углублении сотрудничества с Россией, в частности, в энергетической отрасли.
    Азиатско-Тихоокеанский форумэкономического сотрудничества. Инфографика
    Что такое АТЭС 
    10:42 11.11.2014
    154
    Саммит лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартовал в Пекине 10 ноября. На форуме собрались десятки глав государств, сотни высокопоставленных чиновников и влиятельных бизнесменов.
    Путин: Россия готова развивать торгово-экономические связи с другими странами. Видео
    Путин рассказал о торгово-экономических связях с другими странами 
    10:10 11.11.2014
    119
    Президент РФ Владимир Путин выступил на первом рабочем заседании лидеров экономик АТЭС в Пекине. По его словам, РФ нацелена на сотрудничество со странами АТР.
    Участники саммита АТЭС сфотографировались в традиционной китайской одежде. Видео
    Участники саммита АТЭС сфотографировались в традиционной китайской одежде 
    00:06 11.11.2014
    229
    Президенты и премьеры стран-участниц саммита АТЭС прибыли в комплекс "Водный куб" в национальных китайских пиджаках для совместной фотографии.
    Синдзо Абэ
    Лидеры Японии и Китая впервые за два года провели встречу в Пекине
    07:59 10.11.2014
    67
    В ходе встречи Си Цзиньпин выразил надежду на то, что Япония и дальше будет идти по мирному пути развития и будет придерживаться "осмотрительной" военной политики и политики безопасности.
    Саммит АТЭС начинается в Пекине
    07:17 10.11.2014
    387
    Неделя саммита АТЭС в 2014 году проходит в Пекине под темой "Формирование будущего через Азиатско-тихоокеанское партнерство".
    Джон Керри и Сергей Лавров. Архивное фото
    Госсекретарь США считает РФ конструктивным партнером по иранской проблеме
    19:34 08.11.2014
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    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и Кэрри в ходе двухсторонней встречи "на полях" саммита АТЭС в Пекине обсудили ситуацию на переговорах по иранской ядерной программе, выразив "обоюдный настрой" на то, чтобы достичь компромисса - до 24 ноября.
    Джон Керри и Сергей Лавров. Архивное фото
    Встреча Лаврова и Керри началась "на полях" саммита АТЭС в Пекине
    05:15 08.11.2014
    111Реакция в мире на события в Украине
    Тема Украины, где две недели назад также состоялись парламентские выборы, безусловно, станет одной из ключевых на встрече. Позиции России и США по Украине достаточно различаются и пока стороны не пришли к единому мнению.
    Машина китайской скорой помощи. Архивное фото
    Пресс-центр АТЭС в Пекине после инцидента продолжил работу
    04:49 08.11.2014
    75
    Журналисты продолжают свою работу в обычном режиме. Задымление устранено.
    Владимир Путин и Барак Обама. Архивное фото
    Белый дом не подтверждает встречу Обамы и Путина на "полях" саммитов
    05:29 05.11.2014
    295Реакция в мире на события в Украине
    Представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Марк Строх заявил, что Белый дом пока не можем объявить о каких-либо двусторонних встречах.
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