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    Хуа Чуньин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Флаг Китая
    Китай призвал США прекратить практику введения односторонних санкций
    11:07 23.08.2017
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    Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметил, что Китай выступает против любых односторонних санкций вне рамок Совета Безопасности ООН.
    Запуск поезда по новому Шелковому пути из Украины в Китай.
    Китай поддержал идею Украины о Транскаспийском маршруте грузоперевозок
    11:19 25.01.2016
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    Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила важное значение и уже имеющихся транспортных маршрутов, один из которых проходит через Транссибирскую магистраль.
    Флаг Украины
    Китай обеспокоен обострением ситуации в Донбассе
    09:55 27.01.2015
    305Отношение мира к ситуации в Украине
    Согласно заявлению официального представителя МИД КНР, Китай выступает за политическое урегулирование кризиса и надеется, что сторонам конфликта в Украине удастся избежать дальнейшей эскалации.
    Флаг Китая
    КНР поддерживает свои компании в расширении сотрудничества с РФ
    10:08 26.12.2014
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    Руководство Китая положительно оценивает и поддерживает свои компании в дальнейшем углублении сотрудничества с Россией, в частности, в энергетической отрасли.
    Флаг Китая
    Китай готов работать с новым правительством Украины - МИД
    09:49 03.12.2014
    96Кабмин реформаторов. Первые решения
    Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подчеркнул, что Китай готов совместными усилиями с украинским правительством "содействовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества" в разных сферах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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