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Хуа Чуньин
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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11:19 25.01.2016
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Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила важное значение и уже имеющихся транспортных маршрутов, один из которых проходит через Транссибирскую магистраль.
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09:55 27.01.2015
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